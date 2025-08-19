В Белом доме ответили на вопрос о мире на Украине после ухода Трампа

Американский лидер Дональд Трамп осознает, что гарантии безопасности для Украины должны работать и после его ухода с поста президента США. Так на вопрос о поддержании мира в республике после завершения полномочий Трампа ответила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга для журналистов.

© Global look

«Он понимает необходимость этого, о чем говорил вчера, и что он собирается делать», — заявила Левитт.

По ее словам, именно поэтому президент США принимает столь активное участие в переговорах и выстраивает диалог с обеими сторонами конфликта, а также с союзниками в Европе.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Трамп «по-прежнему настроен твердо» в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Ранее Левитт заявила, что власти США допускают поддержку Украины с воздуха в качестве гарантии безопасности после урегулирования конфликта. При этом она подчеркнула, что присутствие американских военных на территории республики исключено.