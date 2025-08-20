Steigan отметило унизительные моменты на встрече Трампа с лидерами стран ЕС

На встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме произошло несколько уничижительных ситуаций для глав европейских стран. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

«Было много мелких унизительных моментов: так, Трамп явно не узнал президента Финляндии», — говорится в статье.

Также отмечается, что президент США не стал лично приветствовать ни одного из прибывших в Белый дом глав стран ЕС.

Как подчёркивает автор материала, приём европейских лидеров резко контрастировал с помпезностью и торжественностью визита российского президента Владимира Путина на Аляску.

Издание The Guardian также сообщало, что в ходе переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме был напряжённый момент.

Агентство Bloomberg отмечало, что переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа продолжались около получаса, в то время как с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа глава Белого Дома общался три часа.