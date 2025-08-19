Белый дом: Трамп не намерен ждать месяц для следующей встречи по Украине

Американский президент Дональд Трамп не намерен ждать месяц для проведения новых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он хочет добиться его завершения в кратчайшие сроки, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Вашингтон обсуждает с Киевом и Москвой множество возможных мест для встречи Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. При этом Левитт не стала подтверждать предложение российского лидера по такой встрече в Москве. Пресс-секретарь Белого дома сослалась на приватный характер обсуждений.

Она указала, что глава Штатов осознает, что будущие гарантии безопасности для Киева должны быть в силе и после завершения срока его президентства.

"Он (Трамп. – Прим. ред.) понимает необходимость этого, о чем говорил вчера, и что он собирается делать", – цитирует Левитт РИА Новости.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома заявила о "свете в конце туннеля" в рамках урегулирования конфликта на Украине. Она назвала саммит на Аляске очень продуктивным, указав, что он открыл путь для второй фазы переговоров. По словам Левитт, теперь может появиться возможность для прочного мира. Она также указала, что Штаты будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп получил приглашение посетить Россию. Во время телефонного разговора, который состоялся в ночь на 19 августа, Путин и Трамп подтвердили понимание того, что украинский кризис должен быть урегулирован так, чтобы больше не повториться, добавил дипломат. Должны быть обеспечены законные права всех народов и стран.