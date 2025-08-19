В США отменили более 6 тысяч студенческих виз для иностранцев

Госдепартамент США аннулировал более 6 тысяч студенческих виз за превышение срока пребывания и нарушения закона. Подавляющее большинство причин были связаны с нападениями, вождением в нетрезвом виде, кражами со взломом и поддержкой терроризма, сообщает телеканал CBS News.

В Госдепартаменте не уточнили, были ли это обвинения, аресты, выговоры или обвинительные приговоры. Администрация Трампа нацелилась на студентов, протестующих в поддержку Палестины, за проявление антисемитского поведения.

Ранее в этом году было приостановлено назначение визовых встреч для иностранных студентов. В июне, когда встречи возобновились, всех кандидатов попросили сделать свои профили в социальных сетях общедоступными для проведения более тщательной проверки. Власти заявили, что будут искать любые признаки враждебности по отношению к гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам Соединенных Штатов.

Должностным лицам Госдепартамента было поручено проверять лиц, которые выступают в поддержку определенных иностранных террористов или создают другие угрозы национальной безопасности. По данным ведомства, от 200 до 300 виз были аннулированы из-за обвинений в поддержке терроризма в соответствии с федеральным законодательством.