Белый дом назвал условие «хорошей сделки» по Украине

«Хорошая сделка» по конфликту на Украине предполагает небольшое недовольство с обеих сторон. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, транслируемого на YouTube.

«[Президент США Дональд] Трамп понимает, чего хотят обе стороны, от чего обеим сторонам придется отказаться, и он всегда говорил, что для достижения хорошей сделки обе стороны должны будут остаться немного недовольными», — отметила представитель Белого дома.

По словам Левитт, американский лидер уверен в необходимости открытого диалога с президентом России Владимиром Путиным, так как это помогает лучше понять позицию Москвы. Она подчеркнула, что благодаря прошедшим встречам Трампа с Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, США видят «прогресс с обеих сторон».