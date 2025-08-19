Белый дом заявил о "свете в конце туннеля" в рамках урегулирования по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о "свете в конце туннеля" в рамках урегулирования конфликта на Украине. Она назвала саммит на Аляске очень продуктивным, указав, что он открыл путь для второй фазы переговоров.

© m24.ru

По словам Левитт, теперь может появиться возможность для прочного мира. Как она уточнила, работу с Москвой и Киевом для скорейшей встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будут координировать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Левитт указала, что Штаты будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины. При этом, пресс-секретарь Белого дома обратила внимание, что именно политика бывшего главы государства Джо Байдена отдалила мир на Украине.