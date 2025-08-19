Белый дом заявил о "свете в конце туннеля" в рамках урегулирования по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о "свете в конце туннеля" в рамках урегулирования конфликта на Украине. Она назвала саммит на Аляске очень продуктивным, указав, что он открыл путь для второй фазы переговоров.
По словам Левитт, теперь может появиться возможность для прочного мира. Как она уточнила, работу с Москвой и Киевом для скорейшей встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будут координировать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Левитт указала, что Штаты будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины. При этом, пресс-секретарь Белого дома обратила внимание, что именно политика бывшего главы государства Джо Байдена отдалила мир на Украине.