Неизвестный миллиардер решил отправиться к «Титанику»

Неназванный миллиардер заплатит десять миллионов долларов, чтобы спуститься к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.

Отмечается, что миллиардер станет первым, кто отправиться к «Титанику» с момента трагедии с батискафом «Титан» в 2023 году.

«Кое-кто собирается спуститься к "Титанику" через пару недель. Могу сказать, что это миллиардер. Спуск туда обойдется ему в десять миллионов долларов. Вы наверняка знаете его имя», — сказал собеседник издания.

Он не стал уточнять, о ком именно идет речь, поскольку не хочет испортить сюрприз — миллиардер намерен самостоятельно объявить о предстоящей экспедиции.

Напомним, что 18 июня батискаф «Титан» отправился к обломкам «Титаника», но в какой-то момент перестал выходить на связь. Позже береговая охрана США подтвердила гибель его экипажа. На борту судна находилось гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский мультимиллионер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле.