Каллас сделала резкое заявление о Путине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз (ЕС) не доверяет договоренностям с Россией. Об этом она написала в социальной сети X.

По словам Каллас, Евросоюз не верит в договороспособность России, поэтому в дальнейшем альянс будет заниматься тренировками ВСУ и новыми антироссийскими санкциями. Она также подчеркнула, что для предотвращения перегруппировки российских сил, Украина должна получить надежные гарантии безопасности.

«Нельзя доверять Путину в плане выполнения каких-либо обещаний или обязательств. Поэтому гарантии безопасности должны быть достаточно надежными, чтобы удержать Россию от перегруппировки сил и повторного нападения. ЕС внесет свой вклад в эти гарантии безопасности, в частности, путем обучения украинских солдат и укрепления вооруженных сил и оборонной промышленности Украины», — написала она.

Каллас также добавила, что следующий пакет антироссийских санкций будет готов уже к сентябрю.