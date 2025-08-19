Трампу дали радикальный совет по украинскому конфликту

Президенту США Дональду Трампу посоветовали уйти в сторону от конфликта на Украине пока не поздно. Такое мнение выразил в своей публикации колумнист UnHerd Кристофер Макколлион.

«Наилучшим вариантом для США на данном этапе был бы полный выход из войны на Украине», — говорится в материале издания.

По мнению автора статьи, отстраниться от конфликта Трампу мешают его стремление получить Нобелевскую премию и нежелание проявлять слабость по отношению к России.

Стало известно, как Зеленский ответил на предложение Путина о встрече в Москве

Кроме того, как пишет Макколлион, если ради сделки американский лидер предложит Киеву гарантии безопасности, это втянет Вашингтон в конфликт, исход которого для США не имеет стратегического интереса.

«То, что в краткосрочной перспективе выглядит как государственная мудрость, со временем может стать дорогостоящим просчётом как для Америки, так и для Украины», — добавил он.

Ранее Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News заверил, что, пока он является лидером Соединённых Штатов, американских войск на Украине не будет.