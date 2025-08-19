Макрон раскрыл детали будущих гарантий безопасности для Украины

Следующие 15 дней критически важны в контексте работы над гарантиями безопасности, которые Киев получит в рамках мирной сделки, заявил в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Макрон сообщил, что участие европейских военных в будущих миротворческих миссиях на Украине и в помощи ВСУ с наземными операциями «необходимо».

«Следующие 15 дней критически важны, чтобы завершить работу с американцами над конкретными гарантиями безопасности», — отметил президент Франции.

По его мнению, гарантиями безопасности Украины должны стать хорошо оснащенная собственная армия, а также присутствие военного контингента других стран на украинской территории.

Макрон уточнил, что следить за безопасностью в воздухе, на море, на суше готовы военные многих европейских стран, в частности, французы, британцы, немцы и турки.

Напомним, что российские власти неоднократно выступали против размещения западного военного контингента на Украине. В Москве отмечали, что Россия расценивает отправку иностранных военных как шаг к дальнейшей эскалации конфликта.