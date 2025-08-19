Каллас рассказала, когда главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против РФ

Главы МИД стран ЕС рассмотрят 19-й пакет антироссийских санкций 28—30 августа на неформальной встрече в Брюсселе.

Об этом в X заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Новый пакет санкций против России должен быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе», — сообщила Каллас.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что США не хотят вводить санкции против России, чтобы не нарушить мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

При этом Рубио пообещал ввести санкции в случае отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введёт вторичные пошлины или санкции против России, «если придётся».