Израиль потребовал от ХАМАС освобождения всех заложников в Газе

Правительство Израиля не изменило свою позицию по потенциальному соглашению о прекращении огня и требует освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом AFP заявил высокопоставленный израильский чиновник, имя которого не называется.

ХАМАС 18 августа согласился на сделку, которая предусматривает освобождение движением лишь части заложников, 60-дневное перемирие и пропуск в анклав грузовиков с гуманитарной помощью, а также освобождение Израилем ряда палестинских заключенных. Посредники - Египет и Катар - ожидают официального ответа Израиля на этот план. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари заявил, что ХАМАС дал "очень позитивный ответ, и он действительно был почти идентичен тому, на что ранее согласилась израильская сторона".

Биньямин Нетаньяху пока никак не прокомментировал новый план. Однако еще на прошлой неделе он заявлял, что его страна примет "соглашение, в соответствии с которым все заложники будут освобождены сразу и в соответствии с нашими условиями прекращения войны".

Высокопоставленный представитель ХАМАС Махмуд Мардави заявил в социальных сетях, что движение "широко открыло дверь для возможности достижения соглашения, но остается вопрос, закроет ли Нетаньяху ее снова, как он делал это в прошлом".

На протяжении всей войны Израиль и ХАМАС вели непрямые переговоры, в результате которых были заключены два коротких перемирия: израильские заложники были освобождены в обмен на палестинских заключенных, но в конечном итоге сторонам не удалось добиться долгосрочного прекращения огня.

Согласие ХАМАС на сделку произошло в то время, когда от Нетаньяху не только внутри страны, но и из-за рубежа все сильнее требуют завершения конфликта. Так, в воскресенье, 17 августа, десятки тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива с призывами к прекращению войны и заключению соглашения об освобождении заложников. Сейчас, по имеющимся данным, 49 человек все еще удерживаются в Газе. Кроме того, предложение о перемирии поступило на фоне одобрения кабинетом безопасности Израиля планов по завоеванию города Газы. Это еще сильнее усугубит и без того катастрофическую ситуацию в анклаве. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир, который решительно выступает против прекращения войны, раскритиковал план, предупредив о "трагедии", если Нетаньяху "сдастся ХАМАС".

Между тем, Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что в результате ударов Израиля 19 августа был убит 31 человек. Крайне опасной и невыносимой пресс-секретарь агентства Махмуд Бассаль назвал ситуацию в районах Зейтун и Сабра, где практически не прекращаются артиллерийские обстрелы. В целом, за 22 месяца войны, по данным министерства здравоохранения Палестины, погибли свыше 62 тысяч палестинцев. Более 156 тысяч получили ранения. 1965 человек были убиты во время ударов, наносимых вблизи пунктов распределения помощи.