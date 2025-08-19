Госсекретарь США возглавит переговоры о гарантиях безопасности для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио возглавит переговоры о разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

Для разработки предложения по гарантиям безопасности была создана совместная американо-европейско-украинская комиссия.

Комиссию возглавляет глава Госдепа США, в обсуждениях также принимают участие советники по национальной безопасности с Украины и из европейских стран.

«В ближайшие дни все будут работать с рассвета до темноты над гарантиями безопасности. Возможно, к концу недели появится какая-то четкая архитектура», — сказал Axios анонимный украинский чиновник.

19 августа президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что готов предоставить Украине гарантии безопасности без направления в страну американских войск. Он отметил, что речь идет о воздухе.