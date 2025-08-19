Риск третьей мировой войны, как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, можно снизить только посредством переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам венгерского политика, это подтвердилось на онлайн-саммите лидеров Евросоюза.

Венгерский премьер во вторник принял участие в онлайн-саммите ЕС, по итогам которого сделал такой вывод. Угрозу начала третьей мировой войны, по его мнению, можно уменьшить «только посредством встречи Трампа и Путина».

26 июля Орбан сделал заявление, что однозначного ответа на вопрос, начнется ли третья мировая война, нет, при этом «зловещие признаки присутствуют».