Стало известно, как Зеленский ответил на предложение Путина о встрече в Москве

Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина провести двухстороннюю встречу в Москве. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Ранее издание написало, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом якобы предложил встретиться с Зеленским в Москве.

По данным источника, президент России озвучил вчера свое предложение, на что Зеленский сразу же ответил отказом.

Напомним, Трамп ранее заявил, что принимать решения на переговорах будут Путин и Зеленский, отметив, что США далеки от конфликта.

По мнению американского лидера, он сможет организовать двухстороннюю встречу Зеленского и Путина. Президент США также добавил, что сам не будет в ней участвовать.

Трамп неожиданно признал правоту России в одном вопросе

Также ранее Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно, как и вступление Киева в НАТО. По словам главы Белого дома, Зеленский должен пойти на уступки и показать гибкость.