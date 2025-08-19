В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

Военный трибунал в Новой Зеландии 18 августа признал солдата виновным в шпионаже в пользу иностранного государства, что стало первым в истории страны разоблачением шпиона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что военнослужащий попал в поле зрения правоохранительных органов в рамках разбирательств по делу о нападении националистов на мечети в Крайстчерче в 2019 году. В результате произошедшего погибло 49 человек. За военнослужащим установили наблюдение после обнаружения у него видеозаписи нападения. По итогам слежки выяснилось, что солдат «вступил в контакт с третьей силой и сообщил, что является военнослужащим, который хочет передать данные».

Имя задержанного не раскрывается, но указывается, что он передал неназванной стране карты и планы своей военной базы. Солдат признал свою вину.