Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Владимир Зеленский был унижен в ходе встречи с главой США Дональдом Трампом в феврале 2025 года. Об этом пишет Paris Match.

Напомним, первая встреча Зеленского с Трампом, на которой стороны планировали согласовать детали экономического соглашения, превратилась, по мнению экспертов, в настоящую дипломатическую катастрофу. Диалог сторон перерос в перепалку, что в итоге привело к фактическому изгнанию украинского политика из Белого дома.

Французский лидер предположил, что главам государств и правительств западных стран за прошедшие месяцы удалось повлиять на Трампа.

«Вспомните, как он [Трамп] думал, что сможет разрешить конфликт [на Украине] за двадцать четыре часа. Вспомните сцену унижения президента Зеленского в Овальном кабинете», — отметил Макрон.

По его мнению, европейцам удалось повлиять на Дональда Трампа, потому что они «выступили единым фронтом» и американский лидер это учел.

Трамп раскрыл тайну карты, которая впечатлила Зеленского

Макрон заметил, что у главы США также есть «фундаментальное преимущество перед Россией — его непредсказуемость».

Ранее сообщалось, что 18 августа Зеленский также пошел на унижения — он сменил имидж (выбрал пиджак вместо футболки или толстовки), постоянно говорил Трампу «спасибо», не спорил с собеседником.