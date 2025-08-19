Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина смогла уменьшить опасность третьей мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам совещания лидеров 27 стран Евросоюза (ЕС).

По его словам, стратегия международной изоляции России провалилась. Конфликт на Украине может быть урегулирован только дипломатическим путем.

"Подтвердилось, что членство Украины в Европейском союзе не даст ей никаких гарантий безопасности, поэтому связывать членство и гарантии безопасности бесполезно и опасно", – написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 16 августа. По словам российского лидера, встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с президентом России "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине.

После этого, 18 августа, глава Белого дома встретился в США с Зеленским. В рамках встречи Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины. Он также подчеркнул, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.