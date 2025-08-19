Трамп неожиданно признал правоту России в одном вопросе

Президент США Дональд Трамп заявил, что СССР и Россия «были правы», не желая видеть НАТО у своих границ. Его слова приводит РИА Новости.

Американский глава отметил, что еще задолго до президента РФ Владимира Путина звучало «нет» со стороны России и СССР.

«Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы», — заключил Трамп.

Ранее президент США во время встречи в Овальном кабинете Белого дома с Владимиром Зеленским заявил, что Украина не станет членом НАТО. При этом Трамп выразил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности.