Карта, висевшая в Белом доме во время встречи президента США Дональда Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, демонстрировала успехи российской армии в ходе спецоперации. Об этом рассказал американский лидер.

18 августа Трамп принимал Зеленского в своей вашингтонской резиденции. На официальных фотографиях, распространенных пресс-службой Белого дома, была видна карта боевых действий. Зеленский после встречи с Трампом поблагодарил за это наглядное пособие, заявив, что карта "была великолепна". Глава киевского режима даже заявил, что подумывает, "как забрать ее".

Трамп вслед за этим заявил в интервью Fox News, говоря о данных на карте, что "большой кусок территории захвачен" российскими военными. В частности, "Донбасс сейчас, как вы знаете, на 79% принадлежит и контролируется Россией". На Украине и в Европе, по мнению президента США, "понимают, что это значит".

Высказался о пресловутой карте и помощник президента России Владимир Мединский — историк по образованию, доктор исторических наук. Как указал эксперт в своем Telegram-канале, "любопытно: на фото слово UKRAINE поместилось только на левой – западной части карты".

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в середине XVII века земли, ныне занятые Украиной, входили в состав Речи Посполитой, потом попросились в состав Московского царства. После Октябрьской революции появились квазигосударственные образования – к примеру, советская власть создала советскую Украину. До этого никакой Украины не было в истории человечества, подчеркнул российский лидер.