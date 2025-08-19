Трамп заявил, что хотел бы попасть в рай

Президент США Дональд Трамп во вторник, 19 августа, заявил о том, хотел бы попытаться попасть в рай, если это возможно. По словам главы государства, ему среди прочего уже удалось спасти множество жизней, остановив военный конфликт между Индией и Пакистаном, чье противостояние вполне могло привести к ядерной войне.

— Если я смогу спасти от гибели семь тысяч человек в неделю, я хочу попытаться попасть в рай, — передает слова Трампа телеканал Fox News.

Белый дом сообщил, что представители руководства семи государств поддержали выдвижение президента США на Нобелевскую премию мира. Так, в поддержку кандидатуры Трампа выступили Армения, Азербайджан, Габон, Израиль, Камбоджа, Руанда и Пакистан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа заявили о намерении совместно выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Кроме того, Камбоджа также выдвинула кандидатуру президента США на Нобелевскую премию за его вклад в качестве посредника в урегулирование военного конфликта между азиатским королевством и Таиландом.