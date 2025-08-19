Пока вы не уснули: предложение Трампа Путину и условие для отказа ЕС от новых санкций

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп обратился с предложением к Путину

Президент США Дональд Трамп предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину повысить уровень делегаций на переговорах по Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

«Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — сказал чиновник.

В ЕС назвали условие отказа от новых санкций против России

Европейский союз (ЕС) продолжит вводить санкции против России, пока конфликт на Украине не завершится. Об этом сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста, передает ТАСС.

«Евросоюз будет продолжать вводить санкции против России, пока она просто не прекратит боевые действия против Украины», — заявила глава пресс-службы ЕК.

Захарова ответила на скандальное заявление Стубба о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале одно из заявлений президента Финляндии Александра Стубба, сделанных на вчерашней встрече в Вашингтоне.

Напомним, что Стубб ранее объяснил свое присутствие в Белом доме на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским протяженной границей с Россией и историческим опытом. Стубб выразил уверенность, что решение конфликта на Украине будет найдено в 2025 году. Он обратил внимание на то, что решение уже было найдено в 1944 году.

Макрон отверг один из пунктов мирного соглашения по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против сокращения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) после окончания конфликта в качестве одного из пунктов мирного соглашения. Слова главы государства передает Le Figaro.

«Сегодня я смог вернуться к обсуждению содержания гарантий безопасности, которые заключаются в сохранении сильной армии Украины, способной отразить любую попытку нападения (...) поднимался вопрос отсутствия ограничений по численности, потенциалу и вооружению ВСУ», — сообщил французский лидер.

Лавров рассказал, как в США отреагировали на его свитер с надписью «СССР»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что американская сторона оценила свитер «СССР», в котором он прибыл на саммит на Аляске.

— Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как (госсекретарь США — прим. «ВМ») Марко Рубио выразился, — сообщил Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Трамп пообещал Украине много земли

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит «много земли» в рамках урегулирования конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

При этом американский лидер подчеркнул, что для Киева невозможно присоединение Крыма и членство в НАТО, резюмировав, что «оба этих пункта невозможны». Что конкретно имелось в виду под территориями глава государства не уточнил.

Трамп рассказал о своем звонке Путину во время встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал беседу со своим коллегой Владимиром Путиным как очень хорошую. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он заявил, что позвонил президенту России и заявил, что провел с ним очень хорошую беседу по результатам встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Европейская страна обеспечит Путину иммунитет от МУС

Швейцария, как сообщил глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис, обеспечит иммунитет президента РФ Владимира Путина от выпущенного МУС ордера на арест в случае его визита в страну в рамках мирных переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил за проведение встречи российского лидера и Владимира Зеленского в "нейтральной стране". Глава Пятой республики предлагает сделать местом переговоров Женеву.

Российская актриса заблудилась в лесу и погибла

Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина заблудилась в лесу в Нижегородской области и погибла. Об этом сообщает «Российская газета» (RG.RU).

Информацию о трагической гибели 79-летней актрисы подтвердили в Нижегородском государственном академическом театре кукол. Согласно данным поискового отряда «Рысь», Шельменкина ушла в лес в Семеновском районе 7 августа, после чего долго не выходила на связь.

«Недавно женщину нашли погибшей», — говорится в материале.

В России из школьной программы исключили один предмет

В России из школьной программы исключили один предмет. Речь идет об обществознании для учеников пятых-седьмых классов, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram.

Как уточнила омбудсмен, обществознание в школьном расписании заменят другим предметом — дети станут изучать учебный курс «История нашего края».

