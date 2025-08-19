Достигнута договоренность между президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран о создании группы по разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила Wall Street Journal со ссылкой на европейские источники. Эти гарантии, например, будут включать появление иностранных войск на Украине, что никак не вяжется с условиями России. По словам военного эксперта, бывшего офицера спецназа полковника в отставке Анатолия Матвийчука, пока все разговоры о мире не отражают реальность, и говорить о скором окончании СВО рано.

По данным американского издания, «Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит целевую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО для разработки гарантий безопасности для Украины». План будет включать четыре ключевых элемента: военное присутствие иностранных контингентов, поставку средств ПВО и вооружения, контроль за соблюдением прекращения огня.

США, якобы, рассматривают различные варианты косвенной военной поддержки европейских миротворцев на Украине, но не собираются сами направлять туда войска.

Характерно, что в тот момент, когда все эти решения обсуждались в Вашингтоне, киевский режим устроил несколько террористических атак на российские регионы. Была атака на Смоленскую АЭС, нанесены удары по объектам нефтепровода Дружба, а также предотвращен теракт со взрывом машины на Крымском мосту.

Трамп тремя словами описал Россию

Как считает полковник Матвийчук, если судить по заявлениям европейских политиков, к миру на Украине мы после саммита в Вашингтоне не приблизились.

- Все стороны остались при своих интересах, - говорит он. - Зеленский заявил, что территорию уступать не будет, Европа подтвердила свою позицию, что продолжит накачивать Украину оружием. Трамп, отметил, что остановки боевых действий не предвидится.

Я понимаю, что Кремль сейчас всю информацию о саммите в Вашингтоне оценивает, и какое-то свое видение ситуации выскажет. Но в данной ситуации есть несколько «но». Во-первых, Трамп заявил, что готов поставить в Украину оружие на сумму 100 миллиардов долларов, но за это должна заплатить Европа. То есть он, по сути, остается бизнесменом, которому не важно — будет мирное соглашение или нет: если есть покупатель, почему бы не продать? Пусть Европа дает деньги, забирает оружие и использует его, как хочет.

Что касается иностранного военного контингента на Украине, то Франция и Англия вроде бы готовы направить 50 тысяч военных, как они говорят — для создания «зоны мира», чтобы контролировать небо и акватории, чтобы Россия не начала новые боевые действия. Однако против этого выступают Словакия, Венгрия, Испания, Италия. Они не хотят воевать. Таким образом, до сих пор нет никакого консенсуса. Мы заявили, что войска НАТО ни в коем случае не должны туда прийти, так как это будет нарушением договоренностей. Как вы видите, куда бы мы ни обратились, везде сталкиваемся с противоречиями: Трамп, Россия и Зеленский находятся в разных позициях.

И последнее — вопрос законности власти на Украине. С кем подписывать договор? Трамп прямо спросил Зеленского, готов ли он провести перевыборы. Зеленский ответил, что да, но только при условиях безопасности. Однако эти условия безопасности пока не определены. Что подразумевают гарантии безопасности — тоже неясно. Мы не понимаем, подразумевает ли это активное участие НАТО в боевых действиях на Украине.

- Почему Трамп хочет возглавить миротворческий процесс на Украине?

- Ему нужен пиар-эффект для поддержания рейтингов.

- А Европа может закупить оружие в тех объемах, о которых сказал Зеленский — 100 миллиардов долларов?

- Нет, у Европы нет таких денег. Они расписывают свои бюджеты до 2040 года. Что будет к тому времени — тоже непонятно. В том числе - будет ли сама Украина. Пока же боевые действия продолжаются, и мы выполняем задачи СВО.

- Как наши позиции на фронте?

- Мы должны добиться максимального результата, чтобы, по крайней мере, вернуть территории Херсонской и Запорожской областей.

- Украина тоже пытается контратаковать...

- Она будет проводить различные операции, пытаясь захватить какие-то территории, как это было в Курске в прошлом году, чтобы потом диктовать условия. Это будет своего рода торг. Я полагаю, что террористическая и диверсионная деятельность Киева будет возрастать.

- Чего стоит ожидать?

- В плане политического регулирования есть подвижки, так как каждая сторона предъявила своё видение проблемы. Есть понимание, что боевые действия в конце концов должны прекратиться. Трамп подчеркнул, что это должно произойти без вступления Украины в НАТО. Но если Европа хочет, пусть она обеспечивает безопасность Украины за счет своих ресурсов. Важно понимать, что говорить о мире — это одно, а подписывать документы — совершенно другое.

Когда Трамп называет сроки завершения СВО — это все лишь пожелание, благие намерения.