Норвежский профессор Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) высмеял фото лидеров Европейского союза, сидящих вокруг президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на встрече в Белом доме.

"Не лучшая картинка для публики со стороны европейских лидеров, изо всех сил пытающихся сохранить свою значимость", — поделился своей точкой зрения эксперт, намекая на расположение европейских лидеров относительно Трампа.

На снимке лидеры ЕС сидят на стульях, неровно выстроенных вокруг стола, за которым находится президент США. При этом на кадре видно только лицо Трампа, европейские лидеры расположены спинами к камере.

18 августа в Белом доме прошла новая встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, к которой потом присоединились лидеры Европейского союза (ЕС).

По словам главы американского государства, переговоры в Вашингтоне прошли очень хорошо и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для бывшей советской республики и возможному саммиту в трехстороннем формате, который должен пройти с участием США.