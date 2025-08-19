Трамп рассказал об отношении лидеров ЕС к необходимости территориальных уступок Украины

Европейские лидеры на прошедшей встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок со стороны Украины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Они поняли», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении участников встречи к этой теме.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом и европейцами сразу не отверг возможность территориальных уступок и допустил возможность «пропорциональных обменов». При этом другие СМИ рассказали, что Киев не согласен сдавать территории и отказывается от предложения Путина заморозить линии фронта в других регионах в обмен на вывод войск из Донбасса.