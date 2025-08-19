Трамп: Решения на переговорах будут принимать Путин и Зеленский

Дональд Трамп заявил, что решения по украинскому урегулированию должны принимать Москва и Киев. В интервью телеканалу FOX News, которое цитирует РИА Новости, он отметил, что не планирует участвовать в возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По словам Трампа, украинский лидер должен проявить гибкость. Он также подчеркнул, что возвращение Крыма Украине и вступление Киева в НАТО невозможны, а Россия остаётся мощной военной державой.