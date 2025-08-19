Трамп заверил, что пока он остается на посту, американских войск на Украине не будет

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил, что американских войск на Украине не будет, пока он остается во главе вашингтонской администрации.

В интервью телеканалу Fox News Трампу был задан вопрос о том, есть ли гарантии того, что американские войска не будут направлены на Украину. "Я могу вас заверить в этом, а я президент", - подчеркнул он.

При этом Трамп повторил тезис о том, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он оставался у власти в США по итогам президентских выборов 2020 года. "Если бы у нас был обычный президент - даже не великий, а обычный президент, этого бы не произошло, [но] у нас был парень, который не имел ни малейшего представления [о последствиях своих действий]", - отметил он.