Трамп: Путин и Зеленский ладят между собой немного лучше, чем я думал

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский ладят между собой чуть лучше, чем он ожидал. Своими предположениями он поделился в беседе с журналистами.

— Думаю, у них все хорошо. Я бы не сказал, что они когда-либо станут лучшими друзьями, но у них все хорошо, — заявил Трамп в интервью телеканалу Sky News.

Также глава Белого дома заявил, что возвращение Крыма в состав Украины и присоединение Киева к числу участников НАТО является невозможным. Дональд Трамп отметил, что для урегулирования украинского конфликта Владимиру Зеленскому придется проявить гибкость и пойти на уступки.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским. Американский президент заявил, что не станет принимать участие в первой возможной встрече лидеров, так как хочет, чтобы переговоры сначала прошли в двустороннем формате.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает ни двусторонние, ни трехсторонние форматы в процессе украинского урегулирования.