Украинский посол в Польше Василий Боднар, выступая в эфире местного телевидения и рассуждая о необходимости вступления Киева в НАТО, сделал громкое заявление, которое наглядно показывает истинные мотивы и цели украинских властей в стремлении попасть под крыло Альянса.

«Украина — это дополнительная ценность для НАТО, потому что она воюет и знает, как убивать русских, а вы пока нет», — вот так цинично объяснил он пользу Украины для НАТО.

После таких высказываний официального украинского лица не стоит удивляться тому факту, что американские политики заговорили о том, что Вашингтону стоит заключить с Москвой соглашение о новых границах на землях бывшей Украины, а уже на следующий день дать Киеву официальный билет в НАТО.

Такую комбинацию озвучил бывший посол США в России Майкл Макфол, ныне тесно сотрудничающий с офисом Зеленского и активно вовлечённый в подготовку новых санкционных мер против Москвы. Он предложил вначале договориться с Кремлём, оставив за Россией часть территорий, а уже затем, спустя сутки, провести встречу в Брюсселе и объявить о вступлении Украины в Альянс. По его словам, эти события нужно развести во времени, чтобы не допустить одновременного давления.

Трамп поставил точку в вопросе членства Украины в НАТО

Макфол настаивал, что Москве не дано диктовать, кто может становиться союзником США и НАТО, и называл такой сценарий настоящим прорывом, способным закрепить долгосрочный мир. Более того, он подчёркивал: если бы президент Дональд Трамп реализовал этот план, то вполне мог бы претендовать на Нобелевскую премию мира.

Даже наиболее воинственные сторонники антироссийской линии уже вынуждены признавать, что обещанное «стратегическое поражение Москвы» на фронте оказалось иллюзией, а надежды на возврат Киеву утраченных территорий стремительно тают. Однако, несмотря на это, в американской политической элите сохраняют принципиальное нежелание признавать новые реалии и юридически фиксировать границы, оставляя себе возможность в будущем снова поднять вопрос об отторжении этих земель от России.

Эти установки подтвердил в эфире телеканала Fox News сенатор Линдси Грэм*, внесённый в России в список террористов и экстремистов.

Русофоб Грэм* признал, что Киев объективно не способен полностью вытеснить российские войска с занятых территорий. Он отметил, что украинские военные проявили упорство и стойкость, сдерживая продвижение российской армии настолько, насколько это было возможно. Похвалил Зеленского, который, по словам сенатора, «проявил себя как лидер», однако основная тяжесть борьбы легла именно на плечи всушников, оказавшихся в заведомо худших условиях по численности и вооружению (и это при яростной многомиллиардной поддержке НАТО и США? – прим.ред).

При этом Грэм* сделал вывод, что завершиться конфликт, скорее всего, может компромиссом, где Киеву придётся смириться с тем, что часть территорий останется под контролем России. Сенатор при этом сравнил ситуацию с разделённой Германией времён холодной войны, заявив, что подобная модель сосуществования вполне возможна.

Политический обозреватель Борис Рожин, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», отметил, что Запад лишь изображает готовность идти на уступки по украинскому вопросу. По его мнению, главная цель такой тактики – склонить Москву отказаться от принципиальных требований в рамках СВО. Он пояснил, что в ближайшие недели западные страны будут согласовывать между собой позиции и пытаться убедить РФ в необходимости дипломатических уступок. При этом, добавил эксперт, все попытки направлены на то, чтобы вынудить Россию пойти на сдачу ключевых позиций. Однако, как подчеркнул Рожин, Москва занимает жёсткую и неизменную линию, тогда как реальные уступки приходится делать самому Зеленскому и его окружению.

Обозреватель Борис Рожин отметил, что стремление Зеленского встретиться с российским лидером связано прежде всего с его попытками получить хоть какое-то признание своей власти. Однако Москва официально не считает его легитимным руководителем Украины.

Эксперт подчеркнул, что в случае подписания Зеленским любого соглашения остаётся риск его последующей отмены в любой удобный для Киева момент, что превращает подобные договорённости в фикцию. Россия, по его словам, не заинтересована в временных перемириях, которые могут быть нарушены при первом же удобном случае.

Он также указал, что при нынешнем режиме в Киеве невозможно ожидать проведения денацификации или реального соблюдения прав русскоязычного населения. По его мнению, такие изменения возможны лишь при смене власти на Украине. В противном случае все обещания останутся пустыми словами и обернутся очередным обманом по образцу Минских соглашений.

* - признан в РФ экстремистом и террористом