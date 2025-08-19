Трамп призвал Зеленского пойти на уступки

Президент Украины Владимир Зеленский должен проявить гибкость и пойти на некоторые уступки в вопросе урегулирования конфликта. С таким призывом выступил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что от него требуется. Ему стоит продемонстрировать свою гибкость (...). Его страна разрывается на части», — ответил глава государства на вопрос о возможных уступках Киева.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ), Украина не отказалась от идеи обмена территориями, но подчеркнула, что перемещение населения и конституционные ограничения страны делают этот процесс крайне сложным. При этом Зеленский допустил возможность «пропорциональных обменов».