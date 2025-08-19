Трамп рассказал, будет ли участвовать в возможной встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп не собирается участвовать в первой возможной встрече российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил сам американский лидер в интервью Fox News.

У Трампа спросили, планирует ли он принять участие в возможной встрече Москвы и Киева.

«Нет. Я думал сначала позволить им встретиться», — ответил американский президент.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и семь европейских лидеров встретились в Вашингтоне с Трампом. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины. После этого госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Путин согласился встретиться с Зеленским — он назвал это «большим делом».