Европейская страна обеспечит Путину иммунитет от МУС

Швейцария, как сообщил глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис, обеспечит иммунитет президента РФ Владимира Путина от выпущенного МУС ордера на арест в случае его визита в страну в рамках мирных переговоров.

© Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил за проведение встречи российского лидера и Владимира Зеленского в "нейтральной стране". Глава Пятой республики предлагает сделать местом переговоров Женеву.

Италия отказалась исполнять ордер на «арест» Путина