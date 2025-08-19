Европейская страна обеспечит Путину иммунитет от МУС в рамках мирных переговоров
Швейцария, как сообщил глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис, обеспечит иммунитет президента РФ Владимира Путина от выпущенного МУС ордера на арест в случае его визита в страну в рамках мирных переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил за проведение встречи российского лидера и Владимира Зеленского в "нейтральной стране". Глава Пятой республики предлагает сделать местом переговоров Женеву.
Италия отказалась исполнять ордер на «арест» Путина
«Швейцария предоставит иммунитет российскому президенту Владимиру Путину, - приводит Франс Пресс обращение министра к представителям СМИ на полях встречи в Берне с итальянскими коллегой Антонио Таяни. - Несмотря на ордер МУС». «При условии, что он (Путин) приедет "на мирную конференцию"», - добавил Кассис.