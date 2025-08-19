США депортировали первых украинцев

Таможенно-пограничная служба Соединенных Штатов сообщила о депортации из страны украинцев и опубликовала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ) фото с границы.

© соцсети

"Ниже - фотографии первых мгновений украинских иммигрантов после возвращения домой из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении ведомства к посту.

На кадрах можно увидеть пограничников, которые проверяют документы у нескольких мужчин и женщин.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что десятки тысяч украинских беженцев могут вскоре начать депортировать из Штатов в случае потери ими временного правового гуманитарного статуса.

В публикации отмечалось, что в ближайшие дни подобной правовой защиты могут лишиться около 120 тысяч украинцев, которые прибыли в страну за последние два года.

Сам глава Белого дома ранее неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики.