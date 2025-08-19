Смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией

Украины не будет в НАТО, мирное соглашение возможно без прекращения огня, а территориальные вопросы будут обсуждаться с Москвой. Как отмечает «Известия», с этих заявлений началась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Теперь Брюссель и Киев стали основным препятствием на пути к миру — Европа уже взяла на себя первое место по военной поддержке Украины и готова наращивать мощь.

Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что атмосфера саммита глав РФ и США на Аляске должна получить продолжение в виде конкретных результатов. Он считает, что Россия вправе их ждать от встречи в Вашингтоне.

«Хотя надежды на то, что европейское сообщество и лидеры типа Фридриха Мерца успокоятся, прямо скажем, малы, — подчеркнул Карасин.

Политик отметил, что у Трампа хороший настрой на конкретные договоренности, в то время как группа членов «коалиции желающих» прибыла в США для того, чтобы сдержать Зеленского от принятия решений, необходимых мировому сообществу.

Политолог оценил значение переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Сам американский президент до этого заявлял о значительном прогрессе в диалоге с Россией, подчеркивая, что для прекращения конфликта Киев должен отказаться от вступления в НАТО, передав Москве остаток контролируемой территории Донбасса. Трамп считает, что следующий шаг на пути к мирному урегулированию — саммит с участием РФ, США и Украины, который он хочет провести в ближайшее время.

После встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Телефонный разговор, по словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, длился 40 минут. Глава США рассказал о ходе переговоров с Зеленским и лидерами ЕС, а оба президента высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины. Кроме того, они обсудили идею повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

Во время общения с журналистами Трамп подчеркивал, что Украина не войдет в НАТО, однако США обеспечат ей «очень хорошую защиту». Он также заявил, что прекращение огня на Украине уже не требуется — следует добиваться мирного соглашения. После президент США добавил, что позднее расскажет о возможности дислокации американских или европейских войск на Украине.

Со своей стороны Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. Руководство ЕС и Зеленский в совместном заявлении настояло на прекращении огня до переговоров, а главной гарантией безопасности для Киева они считают членство в НАТО. При этом Зеленский заявил, что территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече.

Как отметил политолог Денис Денисов, многие страны Европы выстроили политику на конструировании образа врага в виде России. С помощью этого они хотят консолидировать и ЕС, и свое население.

«Если мы посмотрим даже на электоральные кампании последних лет в ряде европейских стран, то в них обязательно фигурировала Украина и Россия, причем последняя традиционно преимущественно в резко негативном формате. Так что европейцы сами себя загнали в подобный формат взаимоотношений», — заявил он.

Сам Трамп заявлял представителям ЕС, что не верит в угрозу дальнейшей «агрессии» России против Украины. Следовательно, будущую поддержку страны поручат уже европейским странам.

Готовы ли ЕС и Украина к миру

Необходимость территориальных уступок понимают и в странах Европы. В частности, об этом говорил французский президент Эммануэль Макрон — он считает, что Киев может признать факт утраты территорий в рамках перемирия или мирного договора. Кроме того, лидеры ЕС активно предлагают места для саммита трех стран, где такие договоренности могут возникнуть.

Евросоюз при этом наращивает свою роль в военной помощи Украине — страны ЕС обогнали США по расходам на покупку оружия для Киева, потратив 35,1 млрд евро. Значительная часть поставляемого оружия больше не поступает из запасов, а закупается непосредственно у оборонной промышленности ЕС. Украина же не прекращает пытаться провести диверсии — например, 18 августа ФСБ заявила о пресечении теракта на Крымском мосту.

Кроме того, в 2026 году Киев планирует потратить на оборону 120 млрд долларов, что не говорит о его готовности к миру. Минфин Украины оценил потребность во внешнем финансировании в 45 млрд долларов, но эти средства пока не найдены.

Когда состоится новая встреча?

Саммит президентов РФ и США на Аляске 15 августа стал переломным моментом в урегулировании конфликта. Как считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев, изменение позиции Вашингтона — следствие обоюдных уступок сторон. В частности, Россия договорилась не препятствовать получению Украиной гарантий безопасности со стороны Запада.

«Американская сторона тоже сделала уступку и согласилась с тем, что нет необходимости форсировать перемирие. Тем более что такие попытки были в марте-апреле, и они оказались не очень удачными», — добавил он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что Путин и Трамп добились «эпического успеха». Важность их встречи подчеркивал и госсекретарь Марко Рубио. Стороны же заняты информированием партнеров — в частности, Путин провел уже ряд звонков главам других государств.

Во время саммита на Аляске президенты РФ и США заявили о возможности второй встречи. Владимир Путин предложил в качестве площадки Москву — Трамп не исключал такой вариант. По мнению Лошкарева, условиями для новой встречи может стать понимание уступок, на которые пойдет Киев, а также механизмов мирного соглашения.

«Если Украина обяжется отменить дискриминационные законы в отношении русского языка, то формально это придется делать в Верховной раде, и украинское руководство всегда может сказать, что парламент не согласен. В прошлые годы украинская сторона неоднократно так делала, используя особенности конституционного устройства», — подчеркнул политолог.

Само достижение мирных переговоров теперь зависит от позиций ЕС и Украины. Как отмечает автор, хоть Вашингтон и делает значительные усилия по урегулированию кризиса, то Брюссель и Киев пытаются ему помешать.