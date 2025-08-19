Политолог оценил значение переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами Европы и Украины в Белом доме, как и недавняя встреча американского президента со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, касаются глобальных вопросов современного миропорядка, а не только украинской тематики. Об этом, комментируя вчерашнюю встречу в Вашингтоне, в разговоре с Рамблером заявил политолог Александр Каргин.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. В ходе мероприятия Трамп заявил, что для завершения конфликта на Украине нужна трехсторонняя встреча, в которой примет участие президент России Владимир Путин.

Украинский вопрос в данном случае не является конечной целью переговорного процесса, тут речь идет о новом глобальном геополитическом порядке. А Украина выступает здесь как место столкновения главных геополитических сил. Говоря о вчерашнем мероприятии в Белом доме, нужно отметить, что многие эксперты видели два возможных сценария встречи Трампа и Зеленского. Согласно первому варианту, Трамп мог сломать Зеленского и принудить его принять определенную позицию [по урегулированию украинского конфликта]. Согласно второму варианту, стороны могли просто поругаться, и тогда США вышли бы из переговорного процесса. Но в итоге, как я и предполагал ранее, мы увидели некий третий – промежуточный – вариант. Стороны договорились продолжить переговорный процесс и активно его развивать. И это в целом выгодно для России. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Российско-американские переговоры на Аляске закончились тактической победой Москвы, подчеркнул эксперт.

«Эта победа заключается в том, что Трамп принял российский подход к разрешению конфликта на Украине, который подразумевает не просто перемирие и прекращение огня, а заключение полноценного мирного соглашения. На перемирии настаивала Европа, а полноценное мирное соглашение было концепцией Москвы. И Трамп принял именно российскую концепцию, что, несомненно, это было тактической победой РФ и лично Путина», - сказал он.

В ходе переговоров в Вашингтоне Зеленский более десяти раз поблагодарил лидера США, отмечали ранее авторы издания The Wall Street Journal. По словам эксперта, это свидетельствует о том, что «главным оружием» украинского президента и его европейских партнеров на встрече было подхалимство в отношении Трампа.

«Они пытались максимально его умилостивить и, что называется, эмоционально подмазать. А связано это все с банальными страхами перед Трампом. Нужно понимать, что без США ни Европа, ни Украина ничего из себя не представляют. То есть на сегодняшний день весь западный мир держится исключительно на США. А Европа за последние десятилетия абсолютно добровольно кастрировала себя и в военном плане, и в плане энергетики. В результате теперь она очень сильно зависит от Штатов, с чем и связано поведение европейцев. Они опасаются Трампа, поскольку сильно от него зависят», - отметил собеседник.

Вместе с тем эксперт усомнился в перспективах проведения трехсторонней встречи с участием Путина, Трампа и Зеленского, о которой ранее говорил президент США.

«Конечно, шансы на проведение встречи в таком формате есть, но поскольку Зеленский не является самостоятельной фигурой, поскольку существуют определенные вопросы о его легитимности, я не уверен, что что она все же состоится», - заявил специалист, выразив мнение, что процесс урегулирования украинского конфликта продлится еще несколько месяцев.

Ранее Зеленский заявил, что уже началась работа над выработкой гарантий безопасности для Украины.