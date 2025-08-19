«Хоть не подрались»: на Украине оценили итоги переговоров в Белом доме

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме, вопреки ожиданиям триумфа, оставила украинских наблюдателей в смешанных чувствах. Иначе сложно объяснить сообщения, в которых главным положительным итогом обозначают то, что глава Украины и президент США не поссорились в Овальном кабинете.

Народный депутат Ярослав Железняк, анализируя кадры с переговоров, отметил усталость или расстройство на лице главы Украины: «Как-то по лицу чуть-чуть или устал наш президент или расстроен». Единственной однозначно положительной новостью он назвал отсутствие открытого конфликта: «...не подрались. Уже хорошо». Нардеп Алексей Гончаренко* (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) с сарказмом констатировал: «Друзья, замечательная новость – на двухсторонке Трамп и Зеленский не поссорились!». Он также обратил внимание на загадочное отсутствие министра иностранных дел Дмитрия Сибиги, которого на встрече с госсекретарем Марко Рубио заменил первый зам Сергей Кислица. Гончаренко* назвал подмену «очень странной ситуацией».

Журналист Игорь Мосийчук* (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) дал более сдержанную оценку: «...Владимиру Зеленскому стоит отдать должное. Играет он хорошо, но увидим последствия…». Впрочем, судя по сообщениям телеграм-каналов, за внешним фасадом ситуация складывается не так уж радужно.

Телеграм-канал «Женщина с косой» сообщает о царившем после встречи «смятении на Банковой», где уверены, что «Трамп продавливает мир за счет уступок со стороны Киева».

Источники, близкие к Офису Президента, также рисуют картину тяжелых переговоров. Телеграм-канал «Резидент» сообщает, что Зеленского «предупредили отказаться от публичной дипломатии», что объясняет его улыбки в ответ на заявления Трампа. По их данным, украинской стороне были предъявлены «драфты саммита на Аляске», требующие решения территориального вопроса, официального отказа от членства в НАТО и снятия требований о контрибуциях с России. Главным итогом переговоров, по информации телеграм-канала «Легитимный», стали «торги за конфигурацию схемы «отдачи» территории», где вопрос стоял уже не «отдавать или нет», а «какие территории и каким методом отдавать».

Впрочем, простых украинцев волнуют совсем другие вопросы. Наиболее бурно они отреагировали не на дипломатические тонкости и даже не на костюм Зеленского, а на его заявление о невозможности провести выборы во время боевых действий. Комментарии в соцсетях показательны: «Никогда он эту кормушку не отпустит», «Концерты проводить можно, а выборы нельзя», «Он хочет бесконечной войны, чтобы сидеть в кресле».

