Украина и Европа попытаются «выиграть время» перед мирным соглашением

Украина и ее партнеры в Европе стремятся выиграть время в процессе достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы тщательно обдумать ответ на условия, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Авторы подчеркивают, что глава США пытается достичь соглашения на любых условиях, в то время как Киев и государства Европейского союза стремятся избежать давления и принуждения к заключению соглашения, которое было бы невыгодно для них. Европа, как отмечает газета, выступает против того, чтобы территориальные уступки Украины стали основой для заключения мира.

Как отмечается в публикации, вместо того чтобы решать территориальный вопрос, европейские союзники Киева на встрече с Трампом в Вашингтоне предпочли сосредоточиться на гарантиях безопасности.

В минувший понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, а также ряда европейских лидеров: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Обсуждались вопросы, касающиеся урегулирования украинского конфликта.