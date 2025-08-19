О чем сказал язык тела Трампа во время встречи с Зеленским

Специалист по языку тела, физиогномист Александр Петров оценил встречу президента СЩА Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая прошла накануне в Вашингтоне.

© Passion.ru

В разговоре с 360.ru профайлер отметил, что на видео с мероприятия отчетливо видно, как глава Белого дома максимально отдаляется от украинского лидера. По словам Петрова, это очень показательно с точки зрения языка тела.

«Ему некомфортно. Он пытается сейчас от него отстраниться, как от прокаженного. За всю встречу Трамп практически на него не смотрел. А Зеленский с оловянным взглядом как будто пытается что-то получить. Будто обиженный человек пытается добиться внимания того, от кого зависит. Выглядит очень нелепо и наигранно, смешно», — объяснил эксперт.

На фоне этого, отмечает специалист, во время недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп, наоборот, держался намного скованнее, сдержаннее и «даже боязливо».

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский «принарядился» для встречи с Дональдом Трампом после критики за прошлый визит в США в свитере.