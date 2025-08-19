Обзор иноСМИ: закулисье переговоров в Белом доме и лучший костюм Зеленского

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

WSJ: Зеленский не отказался от «обмена территориями» с Россией

Владимир Зеленский не стал отвергать идею «обмена территориями» с Россией во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, но заявил, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц. В то же время Зеленский заявил, что может рассмотреть возможность «пропорционального обмена». Под вопросом остается, о каких именно территориях может идти речь, отмечает WSJ.

После встречи в Белом доме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что требование к Украине отказаться от притязаний на часть Донбасса сопоставимо с просьбой к США отказаться от Флориды, родного штата Трампа. WSJ отмечает, что отдельно на встрече обсуждались гарантии безопасности для Украины. По словам европейских чиновников, эти гарантии могут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружение и контроль за прекращением боевых действий. По словам чиновников, существует ряд способов, которыми США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам без ввода американских войск в зону конфликта.

Назван возможный рычаг давления США на Украину

Среди различных способов давления, которые США могли бы применить против Украины, чтобы побудить Киев к сделке с Россией, - угроза прекращения обмена разведданными, пишет The Wall Street Journal. США делились разведданными с Украиной с первых месяцев конфликта, включая рассекреченные спутниковые снимки, предоставленные американским разведывательным службам и Пентагону по контрактам с частными компаниями США.

Во время февральской встречи с Трампом Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а президент США в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом. Трамп указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и «не имеет козырей». На фоне этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и на время прекратили обмен разведданными с Киевом. Хотя обмен информацией возобновился примерно через неделю, отношения между разведывательными службами Украины и США с тех пор заметно ухудшились, заявили источники WSJ.

Зеленский заявил, что надел свой лучший костюм на встречу с Трампом

Британский таблоид The Sun рассказал, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский наконец достигли понимания, когда Зеленский пришел на важные переговоры по Украине в деловом костюме. Трамп и Зеленский смеялись и шутили в Овальном кабинете - там, где полгода назад между ними произошла серьезная ссора, и Зеленский подвергся насмешкам за свой стиль милитари.

Получив от Трампа комплимент своему новому образу, Зеленский пошутил, что этот костюм - «лучшее, что у него есть». The Sun подчеркивает, что успешно прошедшие переговоры в Белом доме открывают дверь к «исторической трехсторонней встрече» между Россией, США и Украиной, которая, по предположениям инсайдеров, может состояться в течение нескольких недель или даже дней.

В Латвии посетовали на отсутствие российских туристов

Президент Латвийской ассоциации ресторанов, гендиректор Opera Hotel Янис Йензис рассказал, что индустрия ощущает отсутствие россиян и белорусов, которые представляли платежеспособную часть туристов и были рады тратить деньги в Латвии, пишет LA.LV. Йензис подчеркнул, что россиянам и белорусам нравилось в Латвии, потому что их обслуживали на русском языке.

Также Йензис предупредил, что постоянные разговоры о «российской угрозе» и призывы «готовиться к войне» мешают созданию безопасной среды для крупных мероприятий в долгосрочной перспективе. Кроме того, из-за инфляции и высокого налогового бремени услуги общепита в Риге перестали выгодно выделяться на фоне других столиц ЕС, указал Йензис. Он отметил, что туристы по-прежнему будут приезжать в Ригу на выходные благодаря дешевым авиабилетам, но в случае с привлечением людей на крупные мероприятия, которые готовятся в течение нескольких лет, очень важно подать сигнал, что в стране «безопасно, интересно и конкурентоспособно».

«Рейтинг Трампа подскочил после встречи с Путиным»

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа существенно вырос после встречи с главой России Владимиром Путиным на Аляске, пишет азербайджанское издание Haqqin.az со ссылкой на исследование Insider Advantage. Опрос, проводившийся с 15 по 17 августа, показал, что уровень поддержки Трампа достиг 54 процентов. Еще 44 процента респондентов заявили, что не одобряют работу Трампа, а два процента опрошенных затруднились с ответом.

При этом, согласно опросу Reuters/Ipsos, завершившемуся 18 августа, рейтинг одобрения Трампа в последние недели держался на отметке в 40 процентов, что соответствует самому низкому уровню за весь его президентский срок. По данным Reuters, такие результаты связаны с низкими оценками работы Трампа со стороны латиноамериканских избирателей. В январе опрос Reuters/Ipsos показывал, что 47 процентов американцев одобряют деятельность Трампа.