Огненный шторм в Европе: СМИ сообщают о рекордном ущербе

Александр Котлеткин
Slide 1 of 25
Жители Соутело-Верде в Ласе, провинция Оренсе, Испания, наблюдают за пожарным вертолетом, 17 августа 2025 года
1/20
Жители Соутело-Верде в Ласе, провинция Оренсе, Испания, наблюдают за пожарным вертолетом, 17 августа 2025 года 
© Elena Fernandez/ZUMA/TACC
Коровы убегают от огня во время лесного пожара в Кинтеле, Португалия, 14 августа 2025 года
2/20
Коровы убегают от огня во время лесного пожара в Кинтеле, Португалия, 14 августа 2025 года 
© PEDRO SARMENTO COSTA/EPA/TACC
Пожарные тушат лесной пожар недалеко от города Кастромиль в провинции Самора, Испания, 15 августа 2025 года
3/20
Пожарные тушат лесной пожар недалеко от города Кастромиль в провинции Самора, Испания, 15 августа 2025 года 
© MARIAM A. MONTESINOS/EPA/TACC
Самолет сбрасывает воду на лесной пожар в Малхада-ду-Рей, Португалия, 18 августа 2025 года
4/20
Самолет сбрасывает воду на лесной пожар в Малхада-ду-Рей, Португалия, 18 августа 2025 года 
© PAULO NOVAIS/EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Местная жительца наблюдает за лесным пожаром в Вила-ду-Туру, Португалия, 16 августа 2025 года
5/20
Местная жительца наблюдает за лесным пожаром в Вила-ду-Туру, Португалия, 16 августа 2025 года 
© MIGUEL PEREIRA DA SILVA/EPA/TACC
Лесной пожар приближается к дому в Алдея-де-Меас,, Португалия, 17 августа 2025 года
6/20
Лесной пожар приближается к дому в Алдея-де-Меас,, Португалия, 17 августа 2025 года 
© PAULO CUNHA/EPA/TACC
Женщина идет среди дыма лесного пожара в Масиейре, Португалия, 15 августа 2025 года
7/20
Женщина идет среди дыма лесного пожара в Масиейре, Португалия, 15 августа 2025 года 
© PEDRO SARMENTO COSTA/EPA/TACC
Пожарный вертолет пролетает над городом Вилар, Испания, 12 августа 2025 года
8/20
Пожарный вертолет пролетает над городом Вилар, Испания, 12 августа 2025 года 
© BRAIS LORENZO/EPA/TACC
Местный житель пытается тушить лесной пожар в Вила-ду-Туру, Португалия, 16 августа 2025 года
9/20
Местный житель пытается тушить лесной пожар в Вила-ду-Туру, Португалия, 16 августа 2025 года 
© MIGUEL PEREIRA DA SILVA/EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Лесник тушит лесной пожар в Карбальеда-де-Авиа, Испания, 17 августа 2025 года
10/20
Лесник тушит лесной пожар в Карбальеда-де-Авиа, Испания, 17 августа 2025 года 
© BRAIS LORENZO/EPA/TACC
Черный дым поднимается в воздух позади городка Алдея-де-Меас, Португалия, 17 августа 2025 года
11/20
Черный дым поднимается в воздух позади городка Алдея-де-Меас, Португалия, 17 августа 2025 года 
© PAULO CUNHA/EPA/TACC
Сотрудник военного подразделения по чрезвычайным ситуациям тушит лесной пожар недалеко от города А-Эспаса, Испания, 12 августа 2025 года
12/20
Сотрудник военного подразделения по чрезвычайным ситуациям тушит лесной пожар недалеко от города А-Эспаса, Испания, 12 августа 2025 года 
© BRAIS LORENZO/EPA/TACC
Лесной пожар у города Виламартин-де-Вальдеоррас, Испания, 18 августа 2025 года
13/20
Лесной пожар у города Виламартин-де-Вальдеоррас, Испания, 18 августа 2025 года 
© SXENICK/EPA/TACC
Женщина c козой у города Алдея-де-Меас, Португалия, 17 августа 2025 года
14/20
Женщина c козой у города Алдея-де-Меас, Португалия, 17 августа 2025 года 
© PAULO CUNHA/EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Пожарный пытается взять под контроль пламя во время лесного пожара в Монтеррее, Испания, 13 августа 2025 года
15/20
Пожарный пытается взять под контроль пламя во время лесного пожара в Монтеррее, Испания, 13 августа 2025 года 
© BRAIS LORENZO/EPA/TACC
Пожарный борется с пламенем во время лесного пожара, который начался пять дней назад возле Алдея-де-Пиодао в Арганиле и распространился на Сильвареш в Фундао, Португалия, 18 августа 2025 года
16/20
Пожарный борется с пламенем во время лесного пожара, который начался пять дней назад возле Алдея-де-Пиодао в Арганиле и распространился на Сильвареш в Фундао, Португалия, 18 августа 2025 года 
© MIGUEL PEREIRA DA SILVA/EPA/TACC
Житель городка Куаледро, наблюдает за распространением огня, Испания, 16 августа 2025 года
17/20
Житель городка Куаледро, наблюдает за распространением огня, Испания, 16 августа 2025 года 
© Elena Fernandez/ZUMA/TACC
Местная жительница во время пожаров в Вилеле, Испания, 15 августа 2025 года
18/20
Местная жительница во время пожаров в Вилеле, Испания, 15 августа 2025 года 
© Rosa Veiga/ZUMA/TACC
Люди пытаются тушить пожар в Масиейре, Португалия, 15 августа 2025 года
19/20
Люди пытаются тушить пожар в Масиейре, Португалия, 15 августа 2025 года 
© PEDRO SARMENTO COSTA/EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Местный житель тушит лесной пожар в Карбальеда-де-Авиа, Испания, 17 августа 2025 года
20/20
Местный житель тушит лесной пожар в Карбальеда-де-Авиа, Испания, 17 августа 2025 года 
© BRAIS LORENZO/EPA/TACC

Европу охватили сильнейшие лесные пожары за всю историю. Об этом сообщает портал Earth.org. Сотрудники Европейской системы информации о лесных пожарах подсчитали, что на территории ЕС сгорело 439,6 тысяч гектаров леса. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Наиболее сложная ситуация сложилась на Пиренейском полуострове, где от огня уже погибли шесть человек. Только в Испании за прошлую неделю пожары уничтожили более 70 тысяч гектаров, сообщает «Коммерсантъ».

«Такого пожара мы не видели уже 20 лет», — призналась министр обороны страны Маргарита Роблес.

В Португалии сейчас бушует пять крупных лесных пожаров и несколько десятков мелких. Огнем охвачено 172 тысячи гектаров, что в 17 раз больше, чем за весь прошлый год. Сотни людей остались без жилья.

Апокалиптические кадры из Европы — в галерее «Рамблера».