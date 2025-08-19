Огненный шторм в Европе: СМИ сообщают о рекордном ущербе

Европу охватили сильнейшие лесные пожары за всю историю. Об этом сообщает портал Earth.org. Сотрудники Европейской системы информации о лесных пожарах подсчитали, что на территории ЕС сгорело 439,6 тысяч гектаров леса. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Наиболее сложная ситуация сложилась на Пиренейском полуострове, где от огня уже погибли шесть человек. Только в Испании за прошлую неделю пожары уничтожили более 70 тысяч гектаров, сообщает «Коммерсантъ».

«Такого пожара мы не видели уже 20 лет», — призналась министр обороны страны Маргарита Роблес.

В Португалии сейчас бушует пять крупных лесных пожаров и несколько десятков мелких. Огнем охвачено 172 тысячи гектаров, что в 17 раз больше, чем за весь прошлый год. Сотни людей остались без жилья.

