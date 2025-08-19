Глава киевского режима Владимир Зеленский мешает наступлению мира на Украине, его необходимо лишить власти, сообщает The American Conservative.

«Миру мешает не Путин или Трамп, а Зеленский», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя, власть главы киевского режима, не желающего завершать боевые действия, угрожает не только самой Украине, но и всему остальному миру.

Западные СМИ ранее писали, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил американскому лидеру о готовности встретиться с Зеленским.

18 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял в Белом доме европейских политиков и главу киевского режима Владимира Зеленского.

Сам американский лидер назвал встречу очень плодотворной. Хозяин Белого дома заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными государствами Европы при координации с США.