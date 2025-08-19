Киев обвинили в попытках хитростью оставить себе часть территорий ДНР

Киев хочет хитростью оставить себе часть ДНР, переведя ее в Николаевскую область. Как сообщает News.ru, на это указал военный эксперт Василий Дандыкин, отметив, что уловка едва ли даст результаты.

По его словам, нельзя сказать, что даже в таком случае РФ не направит войска в Николаевскую область — например, для создания зоны безопасности. Кроме того, Кинбурнская коса входит в ее состав, хотя там уже находятся российские гарнизоны. Сами европейские политики «менжуются» по этому вопросу, в том числе и генсек НАТО Марк Рютте, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе заявил, что территорию можно уступить «хотя бы временно».

Эксперт также напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил о возможности проведения мирных переговоров и без прекращения огня, на чем настаивал Владимир Зеленский и его союзники. Однако у американского лидера едва ли выйдет их переубедить, считает Дандыкин.

Зеленский передумал отказываться от территориальных уступок

Напомним, что переговоры между Зеленским, Трампом и семью лидерами ЕС прошли 18 августа в Белом доме. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины.