Владимир Зеленский мешает наступлению мира на Украине, из-за чего его нужно лишить власти. Об этом сообщает The American Conservative.

Обозреватель издания отметил, что «миру мешает не Путин или Трамп», а сам глава киевского режима. Его власть на этом фоне угрожает не только самой Украине, но и всему остальному миру. Кроме того, Зеленский отодвинул в сторону тех, кому когда-то доверял, поскольку они больше не видели смысла в борьбе с РФ — например, экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«Пока он не ушел от власти, дни Украины сочтены, а мир неразрывно приближается к мировой войне между Россией, обладающей ядерным оружием, и Америкой», — добавил автор.

Напомним, что переговоры между Зеленским, Трампом и семью лидерами ЕС прошли 18 августа в Белом доме. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины.