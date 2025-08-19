Стилист предположил, что в гардеробе Зеленского всего один пиджак

На встрече с президентом США Дональдом Трампом его украинский коллега Владимир Зеленский был одет в черный костюм, соответствующий дресс-коду: черная рубашка, пиджак, брюки и ботинки. Стилист Владимир Дубинин подчеркнул, что, вероятно, глава киевского режима сам выбирает гардероб для подобных мероприятий, обходясь без помощи профессионалов.

© Вечерняя Москва

— В данном пиджаке Зеленский появляется второй раз. В целом образ формально военный. И пиджак, как нам кажется, у него всего один в гардеробе, надетый специально, чтобы не злить американскую сторону еще больше. Радует уже то, что он появился не в поло, — отметил эксперт в беседе с Life.ru.

Известно, что президент Украины сам отвечает за свой внешний вид и не пользуется услугами стилиста. В прошлом его подход к собственному гардеробу нередко расходился с деловым этикетом, что приводило к всесторонней критике. Однако на последней встрече с Трампом он был в более формальном наряде, что отметил сам глава Белого дома и присутствующие в Овальном кабинете журналисты.

На минувшем саммите НАТО Зеленский тоже выделился внешним видом. Как рассказал дизайнер Артур Гор, супруга президента Елена Зеленская настояла, чтобы муж сменил одежду в военном стиле на костюм.

Выбор Зеленского на саммите НАТО в пользу черного костюма, а не военной формы, мог отобразиться на итогах переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. С таким мнением ранее выступила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко сообщил, что у президента Украины спустя три года после начала спецоперации снизился тонус лица, оно стало обвисшим из-за стресса. На эти и прочие внешние изменения обратил внимание профайлер.

Стилист президента Украины Эльвира Гасанова заступилась за его образ на скандальной весенней встрече в Овальном кабинете. Специалист объяснила, что глава государства осознанно подходит к выбору одежды.