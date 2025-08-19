Трамп похвастался перед Зеленским и Макроном двумя полками коллекции кепок

Президент США Дональд Трамп, принимая накануне в Белом доме французского лидера Эммануэля Макрона и украинского политика Владимира Зеленского, провел им небольшую экскурсию и похвастался своей коллекцией кепок, которая заняла две полки стеллажа. Фото, где Зеленский и Макрон с интересом рассматривают кепки, опубликовала в соцсети X помощница Трампа Марго Мартин.

© Российская Газета

На фото можно заметить два ряда кепок белого, красного и черного цветов, на которых написано "Трамп 2028", "Трамп был во всем прав", "Сделаем Америку снова великой", "Американский залив", "США" и "Еще четыре года".

Спиной к камере, пока Трамп демонстрирует один из головных уборов и что-то рассказывает, стоят Макрон и Зеленский. Последний улыбается.

Напомним, у Трампа есть официальный интернет-магазин. Именно через него он реализует свой мерч. В апреле этого года политик, намекая на третий президентский срок, открыл продажу бейсболок "Трамп 2028" по цене 50 долларов за штуку без учета налогов.