Костюм и неприкрытая лесть: как Зеленский унижался перед Трампом

Владимир Зеленский унизился перед президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает aif.ru, вместе с европейскими лидерами он пытался склонить американского президента на свою сторону и продвинуть идею трехсторонней встречи с Путин — Зеленский — Трамп.

Страх повторения скандала

Как писали британские СМИ, в Лондоне крайне опасались повторения февральского скандала, когда Трамп и Зеленский устроили перепалку в Белом доме. По этой причине сразу несколько ключевых сотрудников британского правительства инструктировали украинского политика перед встречей.

Стало известно, какими подарками обменялись Трамп и Зеленский

Ключевую роль играл экс-глава администрации премьер-министра Тони Блэра и текущий советник главы правительства по безопасности Джонатан Пауэлл. Зеленскому запретили спорить с президентом США и попросили его как можно больше хвалить на публике.

Зеленский надел пиджак

За несколько часов до визита в Белый дом Зеленский встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом. На ней политик был в своей обычной футболке, однако перед встречей с Трампом он решил надеть пиджак — американский лидер раздражается от неформального стиля одежды на подобных встречах.

Вместе с тем нельзя сказать, что Зеленский согласился на официальный стиль — он выбрал наряд в стиле кэжуал. Однако Трамп оценил перемены и сразу заявил об этом на крыльце Белого дома.

Быстрые переговоры

Прежде чем уединиться от журналистов политики дали комментарий прессе. Зеленский так и не смог ответить на вопрос, готов ли он вывести войска из Донбасса, хотя раньше однозначно говорил, что это невозможно.

Трамп же заявил, что больше не требует прекращения огня, потому что понимает, почему оно может не устраивать одну из сторон. А еще сказал, что Украину не примут в НАТО, однако дадут ей некие гарантии безопасности.

«Я люблю украинцев. Я многих людей люблю. Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась», — добавил он.

Сам переговоры шли около получаса, после чего к Трампу и Зеленскому присоединились европейские лидеры. Американский президент после назвал беседу с украинским политиком хорошей, а также подчеркнул, что не верит в продолжение конфликта со стороны России, если стороны заключат сделку. Также он заявил, что на саммите с Путиным убедился: украинское урегулирование — непростая, но решаемая задача, которая требует обсуждения потенциального обмена территориями.

Зеленский же заявил, что «чувствительные территориальные вопросы» нужно обсуждать на трехсторонней встрече с президентом России.

Вместе с тем британские СМИ продолжили утверждать, что Киев настаивал на прекращении огня как на первом шаге, а Financial Times добавляла, что Украина не планирует идти на территориальные уступки. Кроме того, Зеленский хочет закупить оружия у США на 100 млрд долларов, получив средства от Европы.

Неприкрытая лесть

Европейские лидеры, судя по всему, также решили не спорить с Трампом и льстили ему. Например, генсек НАТО Марк Рютте благодарил американского лидера за «выход из тупика», а президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что все присутствующие в Белом доме на «стороне мира». Глава Финляндии Александр Стубб вспоминал «исторический опыт» взаимодействия с Россией.

«Мы нашли решение в 1944 году, и я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году», — сказал он, сославшись на мирный договор между СССР и Финляндией, по которой последняя вышла из Второй мировой войны, отказавшись от части территорий.

Однако общее, на чем настаивали европейские лидеры — на трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Трампом. Последний против нее не возражал.

Звонок Путину

В ходе встречи с лидерами ЕС Трамп позвонил Путину. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа продлилась около 40 минут. Российский лидер поблагодарил американского за теплую встречу и за достигнутый прогресс в мирном урегулировании украинского кризиса. Трамп же проинформировал Путина об итогах переговоров в Белом доме.

Президенты РФ и США высказались в поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, стороны считают необходимым повысить уровень переговоров.