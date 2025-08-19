Франции напомнили о потере территорий военным путем

В истории неоднократно бывало так, что именно державы-победители определяли судьбу спорных территорий. Сегодняшняя ситуация на Украине, по словам политолога и независимого аналитика Сергея Станкевича, имеет схожие черты с французским опытом утраты и возвращения земель. В беседе с 360.ru он напомнил, что Франция знает, что значит терять территории после войны, и возвращать их спустя десятилетия.

Именно так эксперт прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона. Он подчеркнул, что Украина должна признать факт утраты территорий, однако уточнил, что речь идет о статусе "замороженных", а не окончательно переданных другому государству.

Станкевич привел в пример историю Эльзаса и Лотарингии — территорий, судьба которых менялась несколько раз.

"Эльзас и Лотарингия — имперская такая территория. Сначала она где-то тысячу лет принадлежала не Германии как государству, но германским племенам. Затем она 100 лет принадлежала Франции. И вот началась чехарда с 1870 года", — напомнил Станкевич.

Эксперт напомнил, что Франция вернула контроль над этими землями по Версальскому мирному договору. Документ был навязан проигравшей стороне державами-победительницами. По той же схеме в 1945 году на Потсдамской конференции бывшая германская провинция Восточная Пруссия была передана Советскому Союзу и позже стала Калининградской областью.