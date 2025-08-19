«Дым без огня»: что пишут зарубежные СМИ о переговорах Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Зарубежные СМИ сочли результаты переговоров обнадеживающими, но также обратили внимание на разногласия Трампа с Европой и на отсутствие конкретики по украинскому урегулированию.

После переговоров Трамп объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта и анонсировал новые встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Трамп добавил, что гарантии безопасности для Украины будут предоставлены несколькими европейскими странами «в координации с США», пишет Politico. По версии издания, готовность Трампа сыграть свою роль в укреплении долгосрочной безопасности Украины стала заметным сдвигом и еще одним свидетельством того, как сильно изменилась позиция президента США по украинскому кризису за почти полгода с момента последнего визита Зеленского в Белый дом.

Но, несмотря на месяцы попыток Зеленского и европейских лидеров склонить Трампа к более тесному сотрудничеству, разногласия никуда не исчезли, подчеркивает Politico. Позиция Трампа отдалилась от позиции европейских лидеров, добивавшихся перемирия.

После встречи Трампа с Зеленским в Белом доме прошли расширенные переговоры с участием европейских лидеров. Politico назвало визит глав ЕС в Вашингтон «признанием организаторских способностей Трампа» и его серьезной заинтересованности в завершении конфликта.

Британская газета The Guardian описала результаты переговоров Трампа с Зеленским как «дым без огня». Зеленский, «неохотно облачившийся в черный костюм в стиле милитари», чтобы умиротворить ярых сторонников протокола в Белом доме, в основном сидел молча, пока Трамп утверждал, что помог завершить уже шесть конфликтов. Свое выступление перед прессой Зеленский начал с высокопарной лести, щедро поблагодарив Трампа за его усилия по прекращению конфликта.

Трамп анонсировал встречу Путина и Зеленского в формате «один на один», за которой должны последовать трехсторонние переговоры с его участием. Возможная встреча представляет собой очередной поворотный момент в попытках президента США выступить посредником в прекращении конфликта, отмечает Bloomberg. Но сначала встает вопрос, действительно ли Путин согласится на прямые переговоры, подчеркивает агентство. Помощник президента России Юрий Ушаков лишь заявил, что Трамп и Путин обсуждали эту идею. Пока неясно, отражают ли радужные заявления Вашингтона реальный прорыв к миру.

Несколько европейских чиновников заявили Bloomberg, что ожидают еще одной виртуальной встречи с Трампом уже 19 августа, чтобы обсудить детали гарантий безопасности, которые они могли бы коллективно предложить Киеву.

Агентство подчеркнуло, что в последние дни риски для Украины стали еще серьезнее. После встречи с Путиным Трамп отказался от угрозы усиления санкций против Москвы и от требований о прекращении огня как условия для дальнейших переговоров.

Французская газета Le Figaro отметила, что Зеленский потребовал, чтобы перед заключением мирного соглашения Европа и США взяли на себя обязательства по гарантиям безопасности. Каковы могут быть гарантии, способные удовлетворить все стороны? Спор на эту тему продолжается уже несколько месяцев и так и не был разрешен, подчеркивается в статье. По версии Le Figaro, ситуация осложняется тем, что подробности встречи Трампа и Путина на Аляске остаются практически неизвестными.