Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме напоминал человека с несварением желудка, пишет Daily Mail.

«Зеленский, нахмурившийся и сильно опустивший подбородок к груди, мог бы сойти за человека, борющегося с несварением желудка», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, Зеленский выглядел очень нервным, а его странные шутки и несвязные ответы на вопросы в большинстве случаев приводили представителей средств массовой информации в недоумение.

В статье речь идет о том, что положение находившихся в соседней комнате европейских союзников главы киевского режима, прибывших на встречу, также было незавидным. Атмосфера страха и боязни, что Зеленский совершит ужасную ошибку, делала процесс ожидания невыносимым для лидеров Европейского союза.

18 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял в Белом доме европейских политиков. Генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте, председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, итальянского премьера Джорджу Мелони, а также главу киевского режима Владимира Зеленского.

Сам американский лидер назвал встречу очень плодотворной. Хозяин Белого дома заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными государствами Европы при координации с США.