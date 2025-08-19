Украинский кризис стал для Европы дорогостоящим уроком по ведению реальной политики и в очередной раз подчеркнул дилемму в отношении ее стратегической автономии. Об этом в понедельник написала китайская газета The Global Times, подводя итог вчерашней встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

"Оглядываясь на развитие украинского кризиса, можно сказать, что зависимость некоторых европейских стран от США в вопросах безопасности и их стратегическая подчиненность Вашингтону в сочетании со слепой верой в трансатлантическое партнерство стали важными факторами, способствовавшими эскалации кризиса", - пишет газета, подчеркивая, что многие западные ученые предупреждали, что расширение НАТО на Восток - плохая идея.

При этом прошлые администрации Белого дома стремились использовать украинский кризис для того, чтобы ослабить Россию и взять под контроль Старый Свет, который так и не смог признаться себе в этом и воспользоваться возможностями по деэскалации.

Вместо этого ситуация дошла до того, утверждает GT, что Европа потеряла доступ к российским энергоносителям и рискует деиндустриализацией в отличие от США, которые собирают дивиденды.

"Европейские лидеры поспешили в Вашингтон, чтобы не остаться в стороне, но прибыли туда без особых рычагов влияния", - пишет издание со ссылкой на Цуй Хэна, ученого из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС.

GT также обращает внимание и на изменившееся отношение к Зеленскому - с агрессивного на если не дружелюбное, то по крайней мере снисходительное. В этот раз, несмотря на то, что его внешний вид все еще слабо напоминал деловой стиль, вместо насмешек украинец получил похвалу, причем от того же репортера Брайана Гленна, который в прошлый раз спросил, есть ли у Зеленского вообще костюм.

"Это тот самый (журналист - прим. "РГ"), который напал на вас", - обратил внимание Трамп. "Я помню", - ответил Зеленский.

Изменился и тон самого киевского гостя. За свою короткую вступительную речь он сказал "спасибо" около десяти раз.

А вот что пока не изменилось - так это позиции европейских лидеров, которые не готовы идти на компромиссы, а также подход Трампа, который отвергают и в Киеве, и в Брюсселе. Из-за этого переговоры могут затянуться, и Украина останется в еще более неблагоприятных условиях на поле боя.